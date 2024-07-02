АвтоМир / За рулём

Значение особых сигналов водителей на трассе раскрыл автоэксперт

Автомобилисты нередко используют условные знаки, не описанные в правилах дорожного движения, для передачи друг другу какой-то информации, отметил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин.

Чаще всего это бывают световые сигналы, уточнил он. В качестве примера эксперт привел включение аварийки для выражения благодарности или предупреждения о выходе пешеходов на проезжую часть, пишет радио Sputnik.

«Есть такой жест вежливости: если вас пропустили в ряд, вы включаете аварийку на пару секунд, как сигнал благодарности. Хотя теперь мигающие одновременно лампочки поворотников стали еще и обозначением того, что впереди какая-то проблема. Например, если водитель пропускает пешеходов в условиях плохой видимости или в ночное время по зебре, он включает аварийный сигнал, чтобы предупредить о том, что пешеходы наличествуют, чтобы те, кто едут за ним, тоже сбавили скорость», – объяснил Максим Ракитин.

Другой сигнал – мигание фарами дальнего света. По словам автоэксперта, его используют все реже и реже, но он пока не забыт.

«Если на встречной полосе стоит, условно, мобильный пост ДПС, многие водители предупреждают друг друга с помощью кратковременного включения фар дальнего света. Это тоже часть культуры (общения на дорогах, – ред.), которая пошла еще с Советского Союза. Сейчас этого стало меньше, но в регионах она по-прежнему популярна», – сказал Максим Ракитин.

По правилам дорожного движения, мигать фарами дальнего света нельзя, предупредил он. Но те же сотрудники ДПС понимают, что речь идет о водительской традиции, которая соблюдается уже много лет, считает автоэксперт.

Использование «языка» световых сигналов иногда помогает сделать движение по трассе более безопасным, полагает Ракитин. Так, водители грузовиков порой используют его для передачи информации тем, кто готовится к обгону по встречной полосе при недостаточном обзоре, пояснил он.

«Если впереди идет грузовик, и его водитель включает правый поворотник, значит, встречная полоса свободна, можно обгонять. Если он включает левый поворотник, соответственно, обгонять его пока нельзя. И за это таким водителям еще раз огромное спасибо», – отметил Максим Ракитин.

Впрочем, несмотря на то, что понимать подобные сигналы полезно всем водителям, гораздо важнее не забывать о прямом назначении световых приборов автомобиля, уверен он.

«Лучше бы все наши водители научились просто пользоваться поворотниками, когда это уместно, например, при маневрах. Это было бы куда большим проявлением вежливости, чем благодарность за то, что вам разрешили перестроиться из ряда в ряд», – заключил Максим Ракитин.