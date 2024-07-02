Значение особых сигналов водителей на трассе раскрыл автоэксперт

Автомобилисты нередко используют условные знаки, не описанные в правилах дорожного движения, для передачи друг другу какой-то информации, отметил автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин.
Чаще всего это бывают световые сигналы, уточнил он. В качестве примера эксперт привел включение аварийки для выражения благодарности или предупреждения о выходе пешеходов на проезжую часть, пишет радио Sputnik.
Другой сигнал – мигание фарами дальнего света. По словам автоэксперта, его используют все реже и реже, но он пока не забыт.
«Если на встречной полосе стоит, условно, мобильный пост ДПС, многие водители предупреждают друг друга с помощью кратковременного включения фар дальнего света. Это тоже часть культуры (общения на дорогах, – ред.), которая пошла еще с Советского Союза. Сейчас этого стало меньше, но в регионах она по-прежнему популярна», – сказал Максим Ракитин.
По правилам дорожного движения, мигать фарами дальнего света нельзя, предупредил он. Но те же сотрудники ДПС понимают, что речь идет о водительской традиции, которая соблюдается уже много лет, считает автоэксперт.
Использование «языка» световых сигналов иногда помогает сделать движение по трассе более безопасным, полагает Ракитин. Так, водители грузовиков порой используют его для передачи информации тем, кто готовится к обгону по встречной полосе при недостаточном обзоре, пояснил он.
Впрочем, несмотря на то, что понимать подобные сигналы полезно всем водителям, гораздо важнее не забывать о прямом назначении световых приборов автомобиля, уверен он.
«Лучше бы все наши водители научились просто пользоваться поворотниками, когда это уместно, например, при маневрах. Это было бы куда большим проявлением вежливости, чем благодарность за то, что вам разрешили перестроиться из ряда в ряд», – заключил Максим Ракитин.