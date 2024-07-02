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АвтоМир / За рулём

Псковская область заняла 75 место в рейтинге доступности бензина для населения

05.08.2024 12:15|ПсковКомментариев: 0

Псковская область занимает 75 место в рейтинге доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Псковичи могут приобрести 808 литров бензина марки АИ-92 на чистую среднюю заработную плату в регионе в месяц. Цена за литр 92 бензина в среднем составляет 52,02 рубля. Изменения в цене бензина с начала 2024 года составили 3,7%. 

Цены на бензин в Российской Федерации одни из самых низких в Европе, а по его доступности (соотношение цены и заработной платы) РФ занимает средние позиции.

После резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине прошлого года, начало текущего года можно считать идеально стабильным. В первом квартале 2024 года цены почти не росли.

За первые три месяца цены увеличились всего на 0,7%, тогда как инфляция за этот период составила 2%. Однако во втором квартале рост цен начал ускоряться, что обусловлено сезонным увеличением спроса и снижением внутреннего производства из-за незапланированных ремонтов крупных нефтеперерабатывающих заводов. К концу полугодия цены достигли рекордных значений. Так, цена АИ-92 поднялась выше 51 рубля за литр, АИ-95 – выше 56 рублей за литр.

В годовом сравнении (июнь 2024 года к июню 2023 году) цена бензина АИ-92 выросла на 6,9%, АИ-95 – на 7,1%, дизельного топлива – на 12,8%. При этом потребительская инфляция за этот период составила 8,6%. Таким образом, несмотря на ускорение во втором квартале, рост цен на бензин в основном остается ниже уровня инфляции.

Что касается других регионов СЗФО, то лидером среди регионов СЗФО стал Ненецкий автономный округ, расположившийся на 4 месте рейтинга. Жители округа могут позволить себе купить 2059 литров бензина марки АИ-92. 

Архангельская область заняла 18 строчку рейтинга, жители региона на свою зарплату могут приобрести 1258 литров 92 бензина. На 35 месте расположилась Вологодская область, где жителям доступно 1075 литров бензина. В Калининграде (59 место рейтинга) можно приобрести 919 литров. Республика Карелия заняла 29 место, с возможность приобрести 1150 литров топлива. В Республике Коми (13 место рейтинга) есть возможность купить 1465 литров. Жителям Ленинградской области (23 место) доступна покупка 1214 литров топлива в месяц. Мурманская область расположилась на 8 строчке рейтинга (1656 литров 92 топлива). Жители Новгородской области (51 место) имеют возможность купить 972 литра бензина. Санкт-Петербург расположился на 9 месте рейтинга, петербуржцы могут купить 1654 литра. 

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в регионах России в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители республики Ингушетия.

 

Теги: #бензин
Источник: Псковская Лента Новостей
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