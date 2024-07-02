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Более 7,5 миллиона рублей взыскали псковские приставы с нетрезвых водителей

Судебные штрафы в отношении 268 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поступили в УФССП России по Псковской области с начала текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФССП России по Псковской области

Судебные приставы регионального управления взыскали более 5,8 миллиона рублей в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, либо не выполнивших требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Наказание в виде штрафов за данные деяния предусмотрены статьями 12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ «Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации». Примечательно, что количество исполнительных производств за езду в нетрезвом виде значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на остатке: меньше на 155 ИП или 31,76%, чем АППГ).

«Тем не менее, тема нетрезвых водителей на дорогах Псковской области остается острой. Зачастую они становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Отметим, что больше всего должников данной категории в городе Пскове, городе Великие Луки, Псковском, Великолукском и Печорском районах области», - добавили приставы.