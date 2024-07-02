Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах ко Дню памяти жертв ДТП

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в конкурсах, приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Конкурсы будут проходить в период с 1 октября по 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Псковичей приглашают к участию в:
Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса размещена на сайтах фонда: https://new.fond-edykina.ru/ и https://www.fond-edykina.ru/, а также в социальных сетях: