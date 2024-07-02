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Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах ко Дню памяти жертв ДТП

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в конкурсах, приуроченных ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Конкурсы будут проходить в период с 1 октября по 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковичей приглашают к участию в:

VIII Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей» проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»;

III Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций «Юные россияне za мир на дорогах!»;

II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки — руками детей».

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса размещена на сайтах фонда: https://new.fond-edykina.ru/ и https://www.fond-edykina.ru/, а также в социальных сетях: