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Нетрезвого водителя остановили на улице Леона Поземского в Пскове

Нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, попался в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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У дома по улице Леона Поземского дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Volkswagen. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» пскович 1970 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.