←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 17.10.2024 15:360 Пора ли менять летнюю резину, ответили в Псковском гидрометцентре 23.11.2024 17:000 Нетрезвого водителя остановили на улице Леона Поземского в Пскове 22.11.2024 19:201 Нетрезвого водителя из Омской области за рулем Mercedes-Benz остановили в Пскове 22.11.2024 16:110 Фотофакт: Оцинкованные Г-образные опоры установили на перекрестке на Запсковье 22.11.2024 14:410 Идею ужесточения наказания за отсутствие полиса ОСАГО обсудят в Собрании 18.11.2024 21:500 Пьяный великолучанин лишился своего автомобиля
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя остановили на улице Леона Поземского в Пскове

23.11.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, попался в ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Изображение создано нейросетью Kandinsky 3.1

У дома по улице Леона Поземского дорожные полицейские остановили для проверки автомашину Volkswagen. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» пскович 1970 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1465 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.11.2024, 17:000 Нетрезвого водителя остановили на улице Леона Поземского в Пскове 22.11.2024, 23:570 Столкновение двух автомашин на площади Победы в Пскове попало на видео 22.11.2024, 23:230 В Госавтоинспекции не подтвердили информацию о травмировании пассажирки в столкновении на Кузбасской дивизии. ФОТО 22.11.2024, 19:201 Нетрезвого водителя из Омской области за рулем Mercedes-Benz остановили в Пскове
22.11.2024, 18:570 Два автомобиля столкнулись на кольцевом перекрестке на площади Победы в Пскове 22.11.2024, 16:110 Фотофакт: Оцинкованные Г-образные опоры установили на перекрестке на Запсковье 22.11.2024, 15:420 Благодаря посту в соцсетях ГАИ в Пскове наказала нарушителя 22.11.2024, 14:410 Идею ужесточения наказания за отсутствие полиса ОСАГО обсудят в Собрании
22.11.2024, 11:560 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове 21.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября 21.11.2024, 18:050 Состоящего на учете в наркодиспансере водителя в Пскове лишили прав 21.11.2024, 17:550 Псковичка уклонялась от отбывания условного срока и получила реальный
21.11.2024, 14:240 В Пскове водитель Renault сбил девушку на переходе 21.11.2024, 14:061 Страдающего шизофренией псковича лишили водительского удостоверения 21.11.2024, 12:280 Два автомобиля столкнулись на съезде с Ольгинского моста в Пскове 21.11.2024, 11:260 Переходящую дорогу на зеленый свет женщину сбили в Великих Луках
20.11.2024, 19:050 ДТП напротив торгового комплекса «Акваполис» произошло в Пскове 20.11.2024, 12:130 Сотрудники полиции помогли потушить горящий автомобиль на Запсковье 20.11.2024, 11:190 ДТП произошло на заснеженной трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 20.11.2024, 09:580 Покрывавшей пьяного сына-водителя псковичке вынесли приговор
20.11.2024, 09:350 Снегоуборочный трактор задел легковой автомобиль на улице Чудской в Пскове 19.11.2024, 20:440 Два автомобиля столкнулись рядом с площадью Ленина в Пскове 19.11.2024, 20:230 Мост через реку Волошна отремонтировали в Опочецком округе  19.11.2024, 16:500 Велосипедиста сбили на пешеходном переходе на Рижском проспекте в Пскове
19.11.2024, 16:360 Тротуар шириной четыре метра появился на улице Яна Райниса в Пскове 19.11.2024, 16:330 Сбившего девочку на «зебре» в Пскове водителя нашли благодаря системе «Безопасный город» 19.11.2024, 15:240 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 19.11.2024, 13:012 В Пскове изменится разметка на круговом перекрестке улиц Поземского и Труда. ФОТО
19.11.2024, 11:360 «Спасибо за сына»: Chevrolet проверил на прочность дорожный знак на круговом перекрестке в Пскове 19.11.2024, 10:180 Водитель сбил девочку на «зебре» в Пскове и скрылся, ребенок в тяжелом состоянии 18.11.2024, 21:500 Пьяный великолучанин лишился своего автомобиля 18.11.2024, 21:350 Тройное столкновение на Коммунальной произошло из-за движения на запрещающий сигнал светофора
18.11.2024, 20:400 Троих пьяных водителей задержали за выходные в Псковской области 18.11.2024, 18:500 Ограничение движения введут на трассе Р-23 в Ленобласти 19 ноября 18.11.2024, 18:220 12 человек травмировались на дорогах Псковской области на прошлой неделе 18.11.2024, 13:521 Пешехода сбили в Пскове на улице Карла Маркса
18.11.2024, 13:220 Участок улицы Ипподромной в Пскове закрыт для движения из-за аварии на инженерных сетях 18.11.2024, 12:170 Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района 18.11.2024, 10:060 Автомобиль ВАЗ 2115 загорелся в великолукской деревне из-за короткого замыкания 18.11.2024, 09:430 С 1 января в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения
18.11.2024, 09:150 Выдачи автокредитов в октябре упали на 37%  18.11.2024, 08:200 Два автомобиля столкнулись на Завеличье в Пскове 17.11.2024, 17:000 Владельцам китайских автомобилей рассказали о подготовке машин к зиме 16.11.2024, 18:171 В районе Дамбы в Пскове образовалась пробка из-за ДТП
16.11.2024, 17:400 Ограничение скорости до 50 км/ч введут на участке трассы Р-23 17 ноября 16.11.2024, 12:400 Снегоуборочную технику закупят в Псковской области 15.11.2024, 20:172 Водителя «Лада Ларгуса» оштрафовали за ДТП на Октябрьской площади в Пскове 15.11.2024, 19:523 Момент столкновения двух автомашин на Коммунальной попал на видео
15.11.2024, 19:360 Две машины столкнулись на перекрёстке улицы Коммунальной и Петровской в Пскове 15.11.2024, 18:430 Житель Локнянского округа получил 30 тысяч штрафа за поддельные водительские права 15.11.2024, 18:290 Автомобиль изъяли у псковича за нетрезвое вождение 15.11.2024, 17:290 Псковича осудили за совершение ДТП, в котором пешеход получил кровоизлияние в мозг
15.11.2024, 17:201 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной в Пскове 15.11.2024, 16:470 Мост имени Александра Невского отремонтируют в Пскове 15.11.2024, 13:590 Несовершеннолетний пскович заплатит штраф за угон автомобиля 15.11.2024, 10:310 В Пскове неизвестный за рулем Lada травмировал водителя Hyundai на встречной полосе
15.11.2024, 09:150 Каковы главные критерии выбора автосервиса, рассказали эксперты 14.11.2024, 22:483 Вечернее лишение бампера на Октябрьской площади в Пскове попало на видео 14.11.2024, 20:060 Автобусную остановку обустроили в Новоржевском районе по требованию прокуратуры 14.11.2024, 19:410 Ограничение скорости до 50 км/ч введут на участке трассы Р-23 15 ноября
14.11.2024, 18:090 «Всмятку»: два автомобиля столкнулись на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 14.11.2024, 16:590 Расписание утренних рейсов автобуса №8 в Пскове изменится с 15 ноября 14.11.2024, 16:150 Столкновение фуры с легковым автомобилем сильно мешает движению на Запсковье. ВИДЕО 14.11.2024, 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове
14.11.2024, 10:340 Peugeot горел на улице Труда в Пскове из-за короткого замыкания 14.11.2024, 10:170 Псковский суд оставил в силе приговор экс-подполковнику полиции за смертельное ДТП 14.11.2024, 09:253 В Пскове сильно затруднено движение на улице Юбилейной в сторону центра города 14.11.2024, 08:560 Две автомашины столкнулись в Пскове перед пешеходным переходом на улице Труда. ВИДЕО
13.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 14 ноября 13.11.2024, 19:020 Два автомобиля столкнулись на улице Герцена в Пскове 13.11.2024, 18:260 Водитель сбил лося в Островском районе 13.11.2024, 18:161 В Псковской области обновили 37 км гравийных дорог
13.11.2024, 18:130 Канавы расчистят в Дедовичах по требованию суда 13.11.2024, 17:310 Проезд к онкодиспансеру в Пскове закроют для ремонта 14 ноября 13.11.2024, 15:550 Сбивший пенсионерку в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь 13.11.2024, 14:380 Две автомашины столкнулись в Пскове на площади Победы. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.