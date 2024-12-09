АвтоМир / За рулём

Псковская область заняла 72 место в РФ по доступности покупки автомобиля

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки автомобиля, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Доля семей в Псковской области, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой автомобиль, стоимостью 1,2 миллиона рублей, составляет 8,2%. Доля псковских семей, которые могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью 2,9 миллиона рублей в кредит, составляет 1,6%.

Согласно данным агентства «Автостат», за прошедшие 11 месяцев 2024 года в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль – на 54,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В части автокредитования, по данным Центробанка России, также наблюдались очень высокие темпы роста. За 10 месяцев 2024 года портфель автокредитов на балансах банков увеличился на 845 миллиардов до 2,6 триллиона рублей (+60 процентов с начала года). Для сравнения, за аналогичный период 2023 года прирост составлял 33 процента или 396 миллиардов рублей.

Согласно исследованию РИА Новости, в среднем в 2024 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью 1,2 миллиона рублей), составила 17,6 процента. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году снизилась, главным образом, из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок кредитования.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

10 место - Санкт-Петербург;

11 место - Мурманская область;

18 место - Ленинградская область;

21 место - Архангельская область;

33 место - Республика Карелия;

34 место - Вологодская область;

48 место - Новгородская область;

51 место - Калининградская область.

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили восьмой ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.