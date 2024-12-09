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Великолукских автомобилистов просят не преграждать подъезд к контейнерным площадкам

Великолукских автомобилистов просят не преграждать подъезд к контейнерным площадкам во дворах и правильно парковать автомобили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

«Многие автомобилисты ставят машину на парковку на все каникулы и свободных парковочных мест во дворах практически не найти. Те, кому не повезло, в итоге паркуются, где придется — лишь бы поближе к дому и, зачастую, несмотря на все просьбы бросают транспорт там, где они препятствуют проезду спецтехники. Так что мусоровоз, который не может подъехать к контейнерной площадке из-за неправильно припаркованного транспорта, становится не самой счастливой приметой длинных новогодних праздников», - рассказали в администрации города.

При этом любая задержка приводит к нарушению графика движения мусоровоза, поэтому из-за одной неправильно припаркованной машины ухудшается качество обслуживания не только конкретного дома, но и всех остальных потребителей, обслуживаемых в рамках данного маршрута, пояснили в городской администрации.

В результате на другие адреса мусоровоз может приехать с опозданием от одного до нескольких часов.

«Мы также просим водителей помнить, что мусоровоз – это не легковушка, это крупная техника, которой нужен не только сам подъезд к контейнерной площадке, а также место для маневра и погрузки/выгрузки», - отметили в администрации.

Зачастую, даже просто близко припаркованные авто или машины, стоящие вдоль тротуаров на поворотах и въездах во двор, могут стать тем самым препятствием, из-за которого техника не сможет выполнить свою задачу.

«Уважаемые автомобилисты, убедительно просим вас – не парковать автомобили на контейнерной площадке и не перекрывать подъезд мусоровозу. Сомневаетесь, что ваша машина не помешает вывозу отходов? Лучше переставьте ее!» - призвали в администрации.

В случае выявления перенакопления площадок твердых коммунальных отходов необходимо сообщать об этом в колл-центр ООО «Экогрупп» (88112) 20-14-31 и 20-14-32.