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«Дневной дозор»: Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении сделать в центре Пскова платные парковки. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Псков - город с уникальным сочетанием истории и современности. В его историческом центре сосредоточены памятники архитектуры мирового значения, которые привлекают внимание туристов и местных жителей. В то же время наш город сталкивается с проблемой, характерной для многих туристических городов — недостаток парковочных мест. В историческом центре Пскова непросто найти компромисс между интересами местных жителей и горожан, работающих в пределах Окольного города, и комфортом туристов, приезжающих на собственных автомобилях. Улицы, такие как Некрасова, Советская и Гоголя, в будние дни плотно запаркованы автомобилями. Это не только создает неудобства, но и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, усложняет жизнь горожан и гостей Пскова. Усугубляет ситуацию то, что за последние годы многие существующие в центре парковочные пространства были захвачены различными учреждениями и стали ведомственными, а для местных жителей и туристов остается лишь малое количество мест. В таких условиях возникает необходимость пересмотра подхода к организации парковки в центре Пскова. Опыт других туристических городов показывает, что внедрение платных парковочных зон может стать эффективным решением. Такие меры не только помогут разгрузить улицы, но и позволят цивилизованно управлять потоками автомобилей, сделав центр города более доступным и безопасным для пешеходов и автолюбителей.

Нужны ли платные парковки в центре города? Какие альтернативные решения, помимо платных парковок, можно предложить для улучшения ситуации в центре? Как можно минимизировать негативные последствия внедрения платных парковок для местного населения? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Главное — понять цель создания платных парковок. В крупных городах это делается для разгрузки центральных улиц и стимулирования жителей пользоваться общественным транспортом. Однако, как считает глава Пскова Борис Елкин, в нашем городе такой проблемы не наблюдается. В некоторых местах, особенно рядом с административными и коммерческими зданиями, действительно может возникнуть сложность с поиском парковки, но в целом ситуация некритическая: всегда можно найти свободное место, просто немного отойдя от основной зоны. Кроме того, некоторые жители, испытывающие трудности с парковкой, выбирают общественный транспорт. Поэтому глава Пскова сомневается в целесообразности платных парковок.

«Необходимо учитывать, что помимо введения платных парковок, потребуется организовать сбор средств и администрирование платежей. С точки зрения бюрократической работы, необходимо оценить, будет ли это экономически целесообразно. Мы осознаем, что установление стоимости платных парковок по аналогии с крупными субъектами может быть некорректным, поскольку в таких городах как Москва стоимость часа парковки может достигать 400 и даже 500 рублей. Необходимо учитывать, что в таком случае граждане перестанут использовать данную парковку, и она будет простаивать. Некоторые могут вспомнить, что стоимость услуги в Петербурге - 100 рублей за час. Однако необходимо учитывать, что размер города несопоставим, и центр Санкт-Петербурга по своей площади сопоставим со всем Псковом. Хотя в Санкт-Петербурге во многих районах уже введена такая стоимость. Поэтому, на мой взгляд, в этом нет необходимости. У нас нет проблем с парковкой».

Вроде бы Псков — маленький город, но парковочных мест здесь не хватает — людям негде ставить свои машины, и этот вопрос вообще не решен никак, отмечает художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. В таком случае выходом из ситуации могли бы стать платные парковки, хотя автовладельцы вряд ли будут от этого в восторге.

«Я считаю, что платные парковки необходимы для города. В частности, в центре города я бы поддержал введение платных парковок для большинства мест. Это также позволит пополнить бюджет города, средства могут быть направлены на уборку территорий и другие нужды. В туристическом городе парковки в центре должны быть платные. В Пскове очень многое люди воспринимают негативно. Они руководствуются исключительно личными предпочтениями и желаниями. Да, поначалу их реакция может быть негативной, но со временем они привыкнут. Однако городу необходимо зарабатывать деньги. Те, кто изначально воспринимает нововведения негативно, должны задуматься о том, платят ли они налоги».

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин советует обратить внимание на успешный опыт других городов, где механизм платных парковок уже эффективно используется. В Пскове нужно разумно подходить к этой инициативе, устанавливая платные парковки в местах с наибольшим скоплением туристов, а именно в центре города и рядом с историческими достопримечательностями. Кроме того, целесообразно ввести два тарифа: один для местных жителей и другой для туристов. Это позволит создать комфортные условия для жителей, сохраняя при этом доступность центра города для гостей.

«Необходимо организовывать платные парковочные места в районах с высокой туристической активностью, таких как центр города, где расположены исторические достопримечательности. Это общепринятая практика в городах, на железнодорожных и аэровокзалах — взимать плату за парковку. Платная парковка дисциплинирует водителей, не дает им оставлять припаркованные транспортные средства на длительный срок, потому что это мешает другим автомобилям подъехать и припарковаться. Я думаю, надо применять такую практику. В Санкт-Петербурге, например, практически все парковочные места в центре города являются платными. Необходимо использовать уже существующие решения, а не изобретать что-то новое. Для местных жителей стоимость платной парковки должна быть ниже, чем для гостей города. В местах массового скопления туристов и местных жителей необходимо вводить ограничения на парковку, но при этом не следует ущемлять права и интересы горожан».

Платные парковки становятся необходимым решением в условиях высокой загруженности улиц, отмечает главный специалист отдела управления проектами Московского центра организации дорожного движения Максим Пушкин. Они позволяют создать более справедливую систему, при которой найти место для своего автомобиля смогут и те, кто паркуется на весь день, и те, кто оставляет машину на короткий срок. А средства от работы платных парковок, по мнению эксперта, можно было бы тратить на решение важных вопросов жизнедеятельности муниципалитета.

«В Москве, где вводятся платные парковки, денежные средства поступают в районы префектуры. На выделенные средства префектура проводит работы по благоустройству дворовых территорий, включая замену детских площадок, спортивных сооружений и ледовых коробок. Таким образом, все эти меры направлены на улучшение условий жизни жителей района, в котором расположены платные парковочные места. Альтернативой является строительство паркингов и плоскостных парковок, которые занимают значительное пространство и являются платными. Это требует затрат на строительство и поиск подходящего места. Такие парковки должны окупаться и приносить доход инвесторам».

Платные парковки должны быть в городе — они дисциплинируют. Прежде всего тех, кто заставляет своими машинами и без того узкие улицы на целый день, отмечает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. В то же время важно, чтобы парковочные места создавались не в ущерб удобству пешеходов и других участников дорожного движения, и чтоб тарифы были справедливыми.

«В целом я считаю, что платные парковки необходимы в городских центрах, в том числе вблизи торговых центров. В качестве примера можно привести опыт таких крупных городов как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Рассмотрим ситуацию с парковкой в районе центральной аптеки, главпочтамта и улицы, расположенной вблизи администрации. В этих местах днем практически невозможно припарковать автомобиль без нарушения правил дорожного движения. Свободные места встречаются крайне редко. Очевидно, что основными пользователями этих парковочных мест являются сотрудники близлежащих учреждений. В результате клиенты и посетители, желающие воспользоваться услугами этих организаций, не могут воспользоваться ими из-за отсутствия свободных мест. Введение платных парковок может вынудить сотрудников искать альтернативные способы передвижения. Также, возможно, потребуется обязать муниципальные образования создавать больше парковочных мест. Причем я считаю, что парковочные места не должны делаться именно в силу неудобств пешеходов или других. Мы должны обеспечить пространство для всех участников дорожного движения, а не только для автомобилистов, которые занимают практически всю улицу и выражают недовольство нехваткой места».

Многие жители негативно реагируют на появление платных парковок, что вполне естественно — никто не любит лишний раз расставаться с деньгами, отмечает депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Тем не менее создание платных парковок — это необходимость. Городу нужны средства для развития, и платные парковки могут стать источником финансирования для улучшения городской инфраструктуры. И важно, чтобы жители Пскова понимали, что эти средства пойдут на их же благо.

«Парковки - не объект капитального строительства, но их в любом случае надо возвести, только вот сколько это будет стоить. У города, безусловно, нет достаточных средств для организации парковок. Регион также вряд ли станет финансировать это. Поэтому, вероятно, единственный способ организовать парковки — это стимулировать частный бизнес к их созданию на основе партнёрских отношений. Парковки априори должны быть платными, чтобы в центре было меньше машин, народ пользовался средствами индивидуальной мобильности - велосипеды, самокаты и так далее, пешком ходил. Наш город не такой большой, особенно в центре, чтобы передвигаться на машине. Всё должно быть просто: есть платная парковка, на которой можно оставить автомобиль, или же ходить пешком. Вариантов нет. Это как бы общепринятая практика, мне кажется, везде, что касается центра. Во многих странах въезд в центр города является платным. Однако, учитывая, что вся наша логистика построена через центр города, мы не можем его объехать. Мосты-то надо достраивать. У нас всё заросло машинами. Возле всех административных зданий стоят автомобили. Весь центр города — это сплошная парковка. Машины заполняют каждый свободный уголок».

В Пскове, с его компактной инфраструктурой и короткими расстояниями, создание удобных пешеходных зон и развитие общественного транспорта открывают новые горизонты для комфортного передвижения, считает псковский архитектор Сергей Станкевич. Часто привычка садиться в автомобиль, чтобы проехать всего одну улицу, становится частью нашей повседневной жизни, хотя это не всегда оправдано. В качестве альтернативы он предлагает рассмотреть мировую практику перехватывающих парковок, расположенных между кварталами. Они предоставляют возможность оставить автомобиль бесплатно, в то время как доступная пешеходная инфраструктура, общественный транспорт и прокатные услуги самокатов и велосипедов делают передвижение по городу более удобным и разнообразным. Но по какому бы пути ни пошли власти в Пскове, важна разъяснительная работа среди населения.

«Любое решение, даже самое идеальное решение, всегда находит и хейтеров, и недопонимающих ситуацию. Поэтому, с одной стороны, нужно просто больше разъяснять, объяснять, показывать. Показывать не просто на уровне распоряжений, а на уровне цифр, конкретных фактов, реальных примеров. И пользы, самое главное. Любое хорошо продуманное решение, если оно действительно является таковым, может принести больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Когда мы объявляем о введении платы за парковку, многие люди думают только об одном: теперь негде будет поставить машину, а кто-то будет получать за это деньги. И непонятно, куда эти деньги идут. Но если мы расскажем о том, какая от этого польза, то сможем убедить больше людей. Например, у автолюбителя, который не хочет платить за платную парковку, наверняка есть дети, бабушка, тёща или жена на каблуках, которые каждый день ходят в этом районе. Если объяснить человеку, какую пользу это может принести его семье, друзьям, родственникам и другим гражданам, как это делается в мировой практике, то негативные последствия, конечно, не исчезнут полностью, но будут минимизированы».

За некоторым исключением никто из наших сегодняшних экспертов особо не выступал против платных парковок в историческом центре Пскова, оглядываясь на опыт других городов, которые уже давно пошли по такому пути и смогли сильно разгрузить свой исторический центр от заставленных на обочинах машин. С одной стороны, платные парковки дисциплинируют, прежде всего, тех, кто привык оставлять свою машину где ни попадя на целый день.

Вопрос организации передвижения в Пскове вызывает множество мнений и предложений. Эксперты подчеркивают важность создания удобных пешеходных зон и развития общественного транспорта как ключевых факторов для улучшения городской инфраструктуры. Некоторые считают, что привычка использовать автомобиль для коротких поездок мешает развитию более устойчивых способов передвижения. Также обсуждается необходимость улучшения пешеходной инфраструктуры, чтобы сделать прогулки по городу более комфортными. Важным аспектом является разнообразие доступных способов передвижения, включая прокат самокатов и велосипедов. В целом эксперты едины во мнении, что для создания более удобной городской среды необходимо учитывать интересы всех участников дорожного движения и развивать инфраструктуру, способствующую более экологичным и удобным способам передвижения.

Татьяна Иванова