«Дневной дозор»: Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении сделать в центре Пскова платные парковки. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Псков - город с уникальным сочетанием истории и современности. В его историческом центре сосредоточены памятники архитектуры мирового значения, которые привлекают внимание туристов и местных жителей. В то же время наш город сталкивается с проблемой, характерной для многих туристических городов — недостаток парковочных мест. В историческом центре Пскова непросто найти компромисс между интересами местных жителей и горожан, работающих в пределах Окольного города, и комфортом туристов, приезжающих на собственных автомобилях. Улицы, такие как Некрасова, Советская и Гоголя, в будние дни плотно запаркованы автомобилями. Это не только создает неудобства, но и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, усложняет жизнь горожан и гостей Пскова. Усугубляет ситуацию то, что за последние годы многие существующие в центре парковочные пространства были захвачены различными учреждениями и стали ведомственными, а для местных жителей и туристов остается лишь малое количество мест. В таких условиях возникает необходимость пересмотра подхода к организации парковки в центре Пскова. Опыт других туристических городов показывает, что внедрение платных парковочных зон может стать эффективным решением. Такие меры не только помогут разгрузить улицы, но и позволят цивилизованно управлять потоками автомобилей, сделав центр города более доступным и безопасным для пешеходов и автолюбителей.
Нужны ли платные парковки в центре города? Какие альтернативные решения, помимо платных парковок, можно предложить для улучшения ситуации в центре? Как можно минимизировать негативные последствия внедрения платных парковок для местного населения? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Главное — понять цель создания платных парковок. В крупных городах это делается для разгрузки центральных улиц и стимулирования жителей пользоваться общественным транспортом. Однако, как считает глава Пскова Борис Елкин, в нашем городе такой проблемы не наблюдается. В некоторых местах, особенно рядом с административными и коммерческими зданиями, действительно может возникнуть сложность с поиском парковки, но в целом ситуация некритическая: всегда можно найти свободное место, просто немного отойдя от основной зоны. Кроме того, некоторые жители, испытывающие трудности с парковкой, выбирают общественный транспорт. Поэтому глава Пскова сомневается в целесообразности платных парковок.
Вроде бы Псков — маленький город, но парковочных мест здесь не хватает — людям негде ставить свои машины, и этот вопрос вообще не решен никак, отмечает художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. В таком случае выходом из ситуации могли бы стать платные парковки, хотя автовладельцы вряд ли будут от этого в восторге.
Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин советует обратить внимание на успешный опыт других городов, где механизм платных парковок уже эффективно используется. В Пскове нужно разумно подходить к этой инициативе, устанавливая платные парковки в местах с наибольшим скоплением туристов, а именно в центре города и рядом с историческими достопримечательностями. Кроме того, целесообразно ввести два тарифа: один для местных жителей и другой для туристов. Это позволит создать комфортные условия для жителей, сохраняя при этом доступность центра города для гостей.
Платные парковки становятся необходимым решением в условиях высокой загруженности улиц, отмечает главный специалист отдела управления проектами Московского центра организации дорожного движения Максим Пушкин. Они позволяют создать более справедливую систему, при которой найти место для своего автомобиля смогут и те, кто паркуется на весь день, и те, кто оставляет машину на короткий срок. А средства от работы платных парковок, по мнению эксперта, можно было бы тратить на решение важных вопросов жизнедеятельности муниципалитета.
Платные парковки должны быть в городе — они дисциплинируют. Прежде всего тех, кто заставляет своими машинами и без того узкие улицы на целый день, отмечает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. В то же время важно, чтобы парковочные места создавались не в ущерб удобству пешеходов и других участников дорожного движения, и чтоб тарифы были справедливыми.
Многие жители негативно реагируют на появление платных парковок, что вполне естественно — никто не любит лишний раз расставаться с деньгами, отмечает депутат Псковской городской Думы Денис Иванов. Тем не менее создание платных парковок — это необходимость. Городу нужны средства для развития, и платные парковки могут стать источником финансирования для улучшения городской инфраструктуры. И важно, чтобы жители Пскова понимали, что эти средства пойдут на их же благо.
В Пскове, с его компактной инфраструктурой и короткими расстояниями, создание удобных пешеходных зон и развитие общественного транспорта открывают новые горизонты для комфортного передвижения, считает псковский архитектор Сергей Станкевич. Часто привычка садиться в автомобиль, чтобы проехать всего одну улицу, становится частью нашей повседневной жизни, хотя это не всегда оправдано. В качестве альтернативы он предлагает рассмотреть мировую практику перехватывающих парковок, расположенных между кварталами. Они предоставляют возможность оставить автомобиль бесплатно, в то время как доступная пешеходная инфраструктура, общественный транспорт и прокатные услуги самокатов и велосипедов делают передвижение по городу более удобным и разнообразным. Но по какому бы пути ни пошли власти в Пскове, важна разъяснительная работа среди населения.
За некоторым исключением никто из наших сегодняшних экспертов особо не выступал против платных парковок в историческом центре Пскова, оглядываясь на опыт других городов, которые уже давно пошли по такому пути и смогли сильно разгрузить свой исторический центр от заставленных на обочинах машин. С одной стороны, платные парковки дисциплинируют, прежде всего, тех, кто привык оставлять свою машину где ни попадя на целый день.
Вопрос организации передвижения в Пскове вызывает множество мнений и предложений. Эксперты подчеркивают важность создания удобных пешеходных зон и развития общественного транспорта как ключевых факторов для улучшения городской инфраструктуры. Некоторые считают, что привычка использовать автомобиль для коротких поездок мешает развитию более устойчивых способов передвижения. Также обсуждается необходимость улучшения пешеходной инфраструктуры, чтобы сделать прогулки по городу более комфортными. Важным аспектом является разнообразие доступных способов передвижения, включая прокат самокатов и велосипедов. В целом эксперты едины во мнении, что для создания более удобной городской среды необходимо учитывать интересы всех участников дорожного движения и развивать инфраструктуру, способствующую более экологичным и удобным способам передвижения.
Татьяна Иванова