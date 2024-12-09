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«Росавтодор» отметил снижение на 7,1% числа ДТП на федеральных трассах

Все основные показатели аварийности на подведомственных федеральных трассах «Росавтодора» по итогам 2024 года снизились: количество ДТП - на 7,1%, а количество погибших в них - на 6% в сравнении с 2023 годом. Об этом говорится в сообщении федерального дорожного агентства «Росавтодор» со ссылкой на слова его руководителя Романа Новикова.

«2024 год мы закончили со снижением всех основных показателей аварийности на подведомственных федеральных дорогах. Количество ДТП снизилось на 7,1%, пострадавших в них - на 8,3%, а погибших - на 6% по сравнению с 2023 годом», - сказал он.

Новиков отметил, что с 2017 года суммарный бюджет программ дорожной деятельности по федеральным дорогам составил 3,8 трлн рублей. Из них на безопасность дорожного движения было направлено 865 млрд рублей, пишет ТАСС.

«До 2030 года включительно предусмотрен ввод в эксплуатацию федеральных объектов строительства и реконструкции общей протяженностью 1 441 км: из них с разделением транспортных потоков - около 1 200 км», - говорится в сообщении «Росавтодора».