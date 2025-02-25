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Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям

Минтранс РФ подготовил проект изменений в ПДД, приравнивающий пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям транспортных средств.

В министерстве рассказали, что изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность. При этом проект предусматривает четкое разграничение между СИМ, велосипедами и мопедами.

Кроме того, предлагается запретить движение на СИМ более одного человека независимо от конструкции устройства. Также определены дополнительные параметры движения СИМ, усиливающие приоритет пешехода. К примеру, предлагается ограничить скорость движения устройств до 10 км/ч при сближении с пешеходами, пишут «Известия».

«Более жестко будет регулироваться движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий), что обеспечит безопасность для таких участников дорожного движения. Также запрещается требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала», — добавили в Минтрансе.