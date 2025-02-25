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ГАИ призывает псковских водителей и пешеходов к особой бдительности из-за плохой погоды

Управление Госавтоинспекции Псковской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными на дорогах в условиях сложной погодной обстановки, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Водителей просят строго следовать правилам дорожного движения, избегать обгонов, резких перестроений и других небезопасных маневров. Важно соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также не спешить с заменой зимних шин на летние.

Особенное внимание рекомендуется уделить зонам пешеходных переходов, заблаговременно снижая скорость при приближении к ним. Пешеходам настоятельно советуют использовать светоотражающие элементы на одежде и передвигаются только по тротуарам, пересекая дорогу лишь по обозначенным переходам и удостоверившись в отсутствии транспортных средств.

Госавтоинспекция также напоминает, что любой участник дорожного движения, оказавшийся в затруднительном положении, может обратиться за круглосуточной помощью в подразделения ГИБДД.