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В Государственной Думе планируют ввести скидку на транспортный налог для законопослушных водителей

Депутаты фракции «Новые люди» направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести скидку в 50% на транспортный налог для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

«Введение меры по снижению налоговой нагрузки на граждан в виде уплаты половины размера транспортного налога при отсутствии правонарушений в области ПДД за календарный год будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что водители будут осознавать, что нарушения ПДД не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние, пишет ТАСС.