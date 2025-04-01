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Нетрезвого мопедиста задержали на дороге Порхов – Дно

В Порховском районе дорожная полиция 1 апреля задержала нетрезвого водителя мопеда, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, инспекторы ДПС остановили для проверки водителя мопеда без регистрационных номеров на дороге Порхов – Дно. Выяснилось, что этот житель Порховского района, мужчина 1969 года рождения, был «под градусом». Обстоятельства произошедшего выясняются.

УМВД России по Псковской области напоминает, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и статьей 12.8 КоАП РФ.