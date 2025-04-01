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Пьяного водителя фуры с иностранными номерами поймали в Гдовском районе

На территории Псковской области в ходе профилактических мероприятий дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 13 апреля в Гдовском районе по шоссе Псков – Гдов – Сланцы на грузовом автомобиле MAN следовал водитель 1962 года рождения из соседнего прибалтийского государства.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство изъято.

Гражданство пьяного водителя не разглашается.

На вопрос о том, как применяется к иностранцам мера наказания в виде лишения права управления, в пресс-службе УМВД региона сообщили, что местом совершения правонарушения является Российская Федерация, поэтому иностранцы привлекаются к ответственности на общих основаниях, как и граждане России. Водительские удостоверения у них изымаются, как и у россиян.

Также в Великих Луках ночью 14 апреля у дома по проспекту Гагарина дорожные полицейские остановили для проверки водителя Skoda. Иномаркой управлял 37-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения. Машина у этого горожанина изъята.