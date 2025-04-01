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В Пскове водитель «Ауди» оказал сопротивление полицейским

Стали известны подробности задержания водителя в Пскове 11 мая на улице Труда. Сотрудниками Госавтоинспекции в отдел полиции доставлен водитель, управлявший транспортом в нетрезвом виде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, водитель авто «Ауди», мужчина 1989 года рождения, не выполнил законные требования инспекторов Госавтоинспекции об остановке автомобиля.

Фото: «Жесть по Псковски» / «ВКонтакте»

После этого пытался оказать сотрудникам полиции сопротивление. Водитель и его пассажир, по предварительной информации, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции.

Установлено, что ранее водитель уже 2 раза привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в преследовании автомобиля нарушителя участвовали шесть экипажей полиции. Его блокировали на автомойке на улице Труда в Пскове.