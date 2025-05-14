АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя остановили в Острове

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Острове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 14 мая у дома по улице 1-го Мая в городе Острове инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ.

Выяснилось, что этой легковушкой управлял житель Новоржева 1999 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.