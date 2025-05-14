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Нетрезвый житель Невельского района управлял «Семёркой»

В Невельском районе дорожная полиция выявила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области, вечером 20 мая в деревне Кошелево инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2107».

Выяснилось, что этой машиной управлял находившийся в нетрезвом состоянии местный житель 1995 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», - напомнили в ведомстве.