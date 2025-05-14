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Эксперт допустил скорое введение обязательной регистрации личных электросамокатов

Камеры отслеживания нарушений, допускаемых водителями средств индивидуальной мобильности, появились в Москве. Вероятнее всего, в будущем сфера кикшеринга будет еще больше регулироваться, водителей электросамокатов начнут проверять на знание Правил дорожного движения и обязывать регистрировать свои средства передвижения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал главный специалист отдела управления проектами Московского центра организации дорожного движения Максим Пушкин.

«При ежегодном росте спроса на СИМ, к сожалению, растет и аварийность в данном сегменте. Происходит это из-за отсутствия контроля допуска лиц к использованию СИМ (несовершеннолетние, неопытные в управлении, отсутствие минимальных знаний ПДД). В связи с этим и прорабатываются разного рода механизмы по ограничению на пользование СИМ. Для водителей автотранспорта процедура есть и регламентирована: обучение в автошколе, сдача экзаменов по теоретической и практической части, оплата пошлины, проверка здоровья (физического и психологического), а потом уже получение водительского удостоверения на управление автотранспортом. А у СИМ в части кикшеринга это так: скачал приложение, привязал банковскую карту, в приложении кликнул, что тебе есть 18 лет, и помчал, как и куда хочется, не осознавая всей серьезности действия при движении», - отписал проблему Максим Пушкин.

Он добавил, что с ростом аварийности с участием СИМ в РФ стали задумываться о происходящем.

«Так со временем расширились правила аренды СИМ (правда, мало кто их читает, просто жмут галочку "согласен"), появились номера на СИМ, авторизация в приложении теперь только с привязкой через Госуслуги (первые пять поездок пока только предупреждают, после уже не дают пользоваться СИМ без привязки к профилю на Госуслугах)», - заметил эксперт.

Фотографии: Максим Пушкин

В столице компании кикшеринга и курьерских доставок подчиняются требованиям Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, продолжил он.

«Таким образом, все прокатные и курьерские СИМ имеют номера, все курьеры имеют форменную одежду со светоотражателями, боксы (короба) курьеров тоже имеют индивидуальный номер курьера и светоотражающие элементы. Также Департамент транспорта вместе с кикшерингом определяет места по размещению стоянок и станций проката СИМ. Мало того, сами компании кикшеринга берут на себя расходы по обустройству таких стоянок и станций (установка стоек, разметка мест парковки), с прошлого года кикшеринг софинансирует нанесение сезонной разметки велополос на проезжей части. Для повышения безопасности пешеходов определены медленные зоны для СИМ, внутри которых нет возможности передвигаться выше 10-15 км/ч или вовсе запрещено передвигаться», - подчеркнул Максим Пушкин.

Сейчас на центральных улицах столицы к светофорным секциям устанавливаются камеры, которые фиксируют нарушения передвижения на пешеходных переходах и перекрестках кикшеринговых СИМ и служб курьерской доставки. Эти камеры считывают номера и выписывают штрафы за нарушения.

«На фоне этих профилактических мер направленных на соблюдение правил передвижения, начал расти спрос на покупку личных СИМ, которые не оснащены номерами и IoT-модулями (отвечающий за снижение скорости и передвижения в запретных зонах). Но все это до поры до времени. Вскоре, вероятно, будет обязательная регистрация личных СИМ с получением номеров и тестированием на знание ПДД в части СИМ, велосипедов и правил проезда перекрестков и пешеходных переходов», - предположил Максим Пушкин.

Повышение безопасности зависит от развития велоинфраструктуры и четких правил пользования с ограничений по возрасту (возраст осознания и понимания всей серьезности и ответственности), заключил эксперт.