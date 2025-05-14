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Несколько светофоров отключили на Завеличье

Светофоры отключили на улице Максима Горького, а также на перекрёстке улиц Петровской и Розы Люксембург в Пскове. Здесь ограничено движение транспорта из-за проведения работ по замене тепловых коммуникаций, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» проводят в районе улиц Максима Горького, Розы Люксембург и Конной работы по перекладке сетей в преддверии обновления асфальта на улице Максима Горького.

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На проведение работ у предприятия есть время до 8 июня.