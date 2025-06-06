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Нетрезвый водитель Mitsubishi попался полицейским в Пыталовском округе

Водитель, управлявший транспортным средством в нетрезвом виде, попался полицейским в Пыталовском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По имеющимся данным, вечером 7 июня по дороге на территории Пыталовского округа на автомобиле Mitsubishi следовал житель Островского района, мужчина 1987 года рождения. Выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.