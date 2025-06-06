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Суд в Псковской области просят взыскать более 6 миллионов рублей с поставщика топлива

В суде приняли к производству иск заместителя прокурора Псковской области к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЯНК» о взыскании более 6 миллионов рублей убытков в виде разницы между ценой, установленной в расторгнутом контракте на поставку дизельного топлива наливом, и ценой на сопоставимый товар по условиям контрактов, заключенных взамен, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

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Согласно исковому заявлению, между управлением автомобильных дорог Псковской области и группой компаний «ЯНК» был заключен контракт на поставку дизельного топливом наливом. Цена контракта составила более 11,9 миллиона рублей.

В связи с нарушениями обществом условий контракта по поставке топлива управление приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. По результатам рассмотрения информации учреждения антимонопольный орган вынес решение о включении ООО «ГК ЯНК» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Учитывая ненадлежащее исполнение обществом своих обязательств по контракту, учреждение в целях удовлетворения публичных интересов Псковской области заключило два контракта на поставку дизельного топлива, что привело к увеличению затрат и необходимости выделения дополнительного финансирования из бюджета Псковской области. Общая цена по замещающим контрактам составила более 17,6 миллиона рублей.

Поскольку причинен ущерб субъекту Российской Федерации, заместитель прокурора Псковской области обратился в суд в интересах региона в лице управления автомобильных дорог Псковской области о взыскании разницы между расторгнутом контрактом и ценой на аналогичный товар по условиях замещающих сделок.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 10 июля.