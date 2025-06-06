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Цена ОСАГО оказалась выше средней по стране в 16 регионах России

В 16 регионах России цена ОСАГО оказалась выше средней по стране, год назад таких было 13. Это произошло на фоне общего снижения средней стоимости полиса.

Больше всего подорожание затронуло Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Мурманскую и Новосибирскую области: в этих субъектах цена полиса достигала 8–11 тысяч, пишут «Известия».

Еще один важный фактор, влияющий на стоимость ОСАГО, — уровень мошенничества. В субъектах с высокой активностью аферистов страховщики закладывают потенциальные убытки в цену полиса.

Так, наиболее проблемными с этой точки зрения оказались Новосибирская область, Ингушетия, Северная Осетия, Смоленская область, Карачаево-Черкесия и Приморский край. Также в рейтинг вошли Дагестан, Алтай и Чечня.