«На пятой передаче»: Цифровая водительская справка, уголовное дело Елены Трошковой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 августа.
Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудили следующие темы:
- Цифровая водительская справка - почему она ничего не изменит и почему нужна «аттестация» водителей;
- Уголовное дело директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой - самые важные дорожные проекты компании и их недостатки;
- Предложение об изменении схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского.