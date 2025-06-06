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«На пятой передаче»: Цифровая водительская справка, уголовное дело Елены Трошковой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 августа.

Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудили следующие темы: