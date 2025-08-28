АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Пскове состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. На нем было принято несколько ключевых решений для города. Где появится новый светофор? Какие левые повороты запретили в Пскове? Для чего восстанавливают разметку возле школ и детских садов?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.