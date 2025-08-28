АвтоМир / За рулём

Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто

Большинство дилеров имеют центральные склады, на которых присутствуют все необходимые запчасти для китайских автомобилей. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил руководитель автосалона «Авто-АС» Лев Пышьев.

«Развеем миф об отсутствии запасных частей на ряд китайских автомобилей. Этот миф разгоняют те, кто ездит на 20-летних автомобилях и рассказывают о том, что на китайца невозможно купить какую-то запчасть. Нет, это не так. Весь спектр запасных частей, начиная от кузовных элементов, заканчивая какими-то техническими деталями - все это есть. У большинства дилеров есть центральные склады, на которых присутствуют все запасные части. Но если даже какой-то сложной технической запчасти нет на этом складе, она доставляется самолетом экстренно в Москву. То есть, рассказывать о каких-то глобальных сроках ремонта и так далее не нужно», – сообщил Лев Пышьев.

Он добавил, что с европейскими автомобилями в нынешней ситуации существуют проблемы с доставкой запчастей.

«Мы работаем с большим объемом кузовного ремонта различных автомобильных брендов. На сегодняшний день проблема с оригинальностью запчастей по европейским машинам существует. Оригинальную запасную часть можно ждать до трех месяцев. По китайским брендам до двух недель. Опять же, мы говорим об ее отсутствии на центральном складе. Если на складе она есть, то в течение трех дней приходит в Псков. Никаких сложностей с этим нет», – подчеркнул Лев Пышьев.

