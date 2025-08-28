«Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 сентября.
20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Такая уж у нас, «плнщиков», традиция - в год юбилея дарить псковичам подарки в виде праздников. Первый мы провели в Пскове в канун Дня защиты детей, второй - для всех горожан - в июле. В конце августа мы пригласили на празднование юбилея наших надежных партнеров и вот в сентябре добрались до автолюбителей.
Одним из партнеров фестиваля станет «Авто-АС». Почему салон принял решение стать партнером события и что на нем представит? Какие услуги оказывает «Авто-АС»? Какие автомобильные бренды смогут увидеть посетители на автофесте? На эти и другие вопросы ответит директор «Авто-АС» Лев Пышьев.