АвтоМир / За рулём

Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку

Водителя не лишат прав за систематическое нарушение правил парковки, однако эти данные могут учитывать при лишении водительского удостоверения за другие нарушения ПДД, рассказала управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«КоАП РФ не устанавливает отдельного повышенного штрафа именно за повторную неправильную парковку, но при систематическом нарушении данные могут учитываться при лишении прав за иные ПДД-нарушения, если это совокупность правонарушений», - рассказала юрист.

Она также рассказала, где нельзя парковать автомобиль, пишет РИА Новости. Так, за остановку на пешеходном переходе, местах остановок общественного транспорта и парковку на тротуаре водителям грозит штраф в тысячу рублей, полторы тысячи за остановку на трамвайных путях, а две тысячи придется заплатить, если ваше авто перегородило дорогу другим машинам, стоянку или останову в тоннеле. Кроме того, юрист напомнила, что в Москве штраф за неправильную парковку составляет от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей.