Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН

Лизинговая компания CARCADE, входящая в группу компаний «Газпромбанк лизинг», стала партнером автофестиваля «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Компания CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.
Клиенты CARCADE — более 250 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке компания помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет 165+ представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.
Напомним, на автофестивале «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков.
Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».
Категория 6+