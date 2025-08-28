АвтоМир / За рулём

Нетрезвый водитель Mitsubishi попался полицейским на улице Юбилейной в Пскове

Нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, попался полицейским в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 июля ночью в Пскове у дома по улице Юбилейной инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки машину Mitsubishi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял житель Псковского района, молодой человек 2007 года рождения. И этот молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.