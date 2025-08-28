Александр Козловский: Мы постараемся смягчить негатив от повышения НДС

Смягчить негативные последствия от повышения налога на добавочную стоимость для бизнеса постараются депутаты Государственной Думы. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Он отметил, что подобные непопулярные меры необходимы для выполнения социальных обязательств перед гражданами России.
«Я начал с того, что мы должны выполнить социальные обязательства перед гражданами. Мы должны повышать пенсии, мы должны повышать зарплаты бюджетникам, которые предусмотрены в законе о бюджете. Но также мы должны найти и источники. Можно было бы все это принять, как мы принимали в 90-е годы, и не проводить никаких изменений, а потом говорить гражданам, мол, подождите еще немножко. Это непопулярные меры, но тем не менее на сегодняшний день принято все-таки их реализовать. Наша задача, в том числе моя, как депутата Государственной Думы от Псковской области, который работает в комитете по промышленности и торговле, минимизировать негатив и негативные последствия этих изменений. Я надеюсь, что нам удастся достигнуть консенсуса с правительством, с Минфином для того, чтобы эти изменения смягчить»,— подытожил депутат.