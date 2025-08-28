АвтоМир / За рулём

Александр Козловский: Мы постараемся смягчить негатив от повышения НДС

Смягчить негативные последствия от повышения налога на добавочную стоимость для бизнеса постараются депутаты Государственной Думы. Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Изменения в Налоговом кодексе - это один из самых сложнейших вопросов, которые сейчас обсуждают. И если мы проведем референдум или общественные слушания на эту тему, то, конечно, мы получим только негативные ответы, потому что никто из бизнесменов, предпринимателей и индивидуальных предпринимателей не согласен с тем, чтобы происходило увеличение налогов. Но мы сейчас живем в достаточно сложное время, это действительно так и требуются определенные корректировки», — высказал свое мнение Александр Козловский.

Он отметил, что подобные непопулярные меры необходимы для выполнения социальных обязательств перед гражданами России.

«Я начал с того, что мы должны выполнить социальные обязательства перед гражданами. Мы должны повышать пенсии, мы должны повышать зарплаты бюджетникам, которые предусмотрены в законе о бюджете. Но также мы должны найти и источники. Можно было бы все это принять, как мы принимали в 90-е годы, и не проводить никаких изменений, а потом говорить гражданам, мол, подождите еще немножко. Это непопулярные меры, но тем не менее на сегодняшний день принято все-таки их реализовать. Наша задача, в том числе моя, как депутата Государственной Думы от Псковской области, который работает в комитете по промышленности и торговле, минимизировать негатив и негативные последствия этих изменений. Я надеюсь, что нам удастся достигнуть консенсуса с правительством, с Минфином для того, чтобы эти изменения смягчить»,— подытожил депутат.