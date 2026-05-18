«Код независимости»: в Великих Луках обсудили перспективы технологического предпринимательства

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии состоялось значимое мероприятие, посвященное развитию технологического суверенитета и поддержке молодежных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия». Встреча прошла в рамках партийного проекта «Выбирай свое» и получила название «Код независимости: создаем свое и выбираем свое». 

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Ключевые темы обсуждения: технологическое предпринимательство, импортозамещение и реальные возможности для молодежи в сфере создания собственных продуктов и технологий. Мероприятие открыл депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Общественного совета партпроекта «Выбирай свое» в регионе Андрей Козлов

Он подчеркнул стратегическую важность поддержки молодых инноваторов на современном этапе. «Сегодня особенно важно поддерживать молодых людей, которые готовы создавать собственные продукты, запускать производства, развивать технологии и работать на развитие своей страны. Проект "Выбирай свое" — это про уверенность в собственных силах, про поддержку отечественных решений и про будущее, которое мы создаем сами», — отметил Андрей Козлов.

О практических аспектах реализации идей рассказала сопредседатель Общественного совета партпроекта, директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова. Она акцентировала внимание на том, что барьеры для старта в бизнесе и науке сегодня значительно снижены благодаря разветвленной системе государственной поддержки.

«У современной молодежи сегодня есть реальные возможности для запуска собственных проектов. Существуют гранты, программы поддержки, площадки для развития стартапов. Самое главное — не бояться делать первые шаги и понимать, что свои идеи можно и нужно реализовывать здесь, в России», — подчеркнула Ирина Белова.

В ходе встречи для студентов была представлена подробная информация о доступных инструментах поддержки. Эксперты рассказали о грантовых программах Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника), возможностях инновационного центра «Сколково», а также о мерах поддержки со стороны центра «Мой бизнес» Псковской области. Особое внимание уделили работе технопарка «Электрополис» и условиям сотрудничества для молодых технологических команд.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога и вызвало живой интерес у академической молодежи, отметили в региональном отделении. Студенты могли задать вопросы экспертам и обсудить перспективы собственных разработок. Главный посыл встречи свелся к необходимости развивать отечественные технологии и не бояться воплощать смелые идеи в жизнь. По итогам мероприятия самые активные участники были отмечены благодарностями и памятными призами.

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

