ГК «Титан» планирует увеличить товарооборот с Республикой Беларусь до 6,2 млрд рублей

Официальная делегация Республики Беларусь под руководством главы администрации президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым посетила завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан»). В ходе встречи обсуждалось развитие промышленной кооперации между ГК «Титан» и предприятиями Республики Беларусь в сфере нефтехимии, поставок сырья, полимерной продукции и специальных химических компонентов.

Участие во встрече приняли заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Сегодня взаимодействие ГК «Титан» с предприятиями Республики Беларусь охватывает поставки нефтехимической продукции, БОПЭТ пленок, синтетических каучуков, смазочных материалов и сырья для химической промышленности. По итогам 2025 года товарооборот ГК «Титан» с белорусскими партнерами составил более 80 тыс. тонн продукции на сумму 4,6 млрд рублей. В 2026 году прогнозируется рост показателя до 106 тыс. тонн и 6,2 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие кооперации между заводом «Титан-Полимер» и ОАО «Могилевхимволокно». Отдельное внимание стороны уделили вопросам устойчивости производственных цепочек, развитию логистики и расширению промышленной кооперации в нефтехимическом комплексе Союзного государства.

«За последние несколько лет нам удалось более чем вдвое увеличить объем взаимодействия с ГК "Титан". Сегодня мы посетили одно из самых современных промышленных предприятий Псковской области и обсудили дальнейшее развитие сотрудничества – как в части взаимных поставок сырья и готовой продукции, так и в сфере инвестиционной кооперации. С учетом масштабной программы модернизации и реализации импортозамещающих проектов ГК "Титан", мы видим значительный потенциал для совместной работы по ряду направлений, представляющих взаимный интерес для псковского предприятия и белорусских партнеров. Сегодня важно не создавать дублирующие производства, а объединять компетенции и совместно развивать новые производственные направления», - отметил глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой.

«Республика Беларусь является для ГК "Титан" стратегическим партнером в развитии промышленной кооперации. Сегодня взаимодействие охватывает широкий спектр направлений – от поставок нефтехимического сырья и полимерной продукции до развития совместных производственных цепочек. Мы последовательно расширяем сотрудничество с белорусскими предприятиями, включая "Могилевхимволокно", в части взаимных поставок сырья, синтетических каучуков, специальных смазочных материалов и продукции нефтехимии. Для нас принципиально важно формировать устойчивые кооперационные связи, обеспечивающие прогнозируемость поставок, технологическую устойчивость производств и развитие общего промышленного пространства России и Республики Беларусь», добавил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.