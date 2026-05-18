Бюджет территориального ФОМС в 2025 году исполнен с профицитом на 12%

Проект закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год» поступил в Собрание. В законопроекте отражено, что фактические доходы бюджета превысили плановые показатели и составили 12 миллиарда 715 миллиона рублей. Расходы зафиксированы на уровне 12 миллиардов 566 миллионов рублей. В итоге бюджет исполнен с профицитом в 148,5 миллиона рублей, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Комментируя поступивший в Собрание документ, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих отметил устойчивый рост бюджета территориального ФОМС. По сравнению с 2024 годом доходная и расходная части увеличились на 12%.



Основная часть расходов (91,6%) была направлена на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи — медицинским учреждениям за фактически оказанную помощь выделено 12 миллиардов 241,4 миллиона рублей.



«Следует отметить положительную динамику по финансированию дополнительного профессионального образования медицинских работников и ремонта оборудования — исполнение составило 92% против 72,7% в 2024 году. При этом по-прежнему неудовлетворительной остаётся ситуация со стимулирующими выплатами медикам за выявление онкологических заболеваний. Освоено всего 26,7% от выделенных федеральным фондом средств. Хотя общая сумма выплат медицинским работникам растёт: 64,2 тысяч рублей в 2025 году против 42,8 тысяч рублей в 2024 году, по этому направлению необходимы дополнительные управленческие решения», — комментирует Игорь Дитрих.



Детальное обсуждение законопроекта об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2025 год состоится на заседании комитета по труду и социальной политике с участием руководителя фонда Валентины Альбовой. Решение о включении этого вопроса в сессионную повестку примет Совет Собрания, который соберется 19 мая.