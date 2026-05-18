 
Экономика

Бюджет территориального ФОМС в 2025 году исполнен с профицитом на 12%

0

Проект закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2025 год» поступил в Собрание. В законопроекте отражено, что фактические доходы бюджета превысили плановые показатели и составили 12 миллиарда 715 миллиона рублей. Расходы зафиксированы на уровне 12 миллиардов 566 миллионов рублей. В итоге бюджет исполнен с профицитом в 148,5 миллиона рублей, сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Комментируя поступивший в Собрание документ, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих отметил устойчивый рост бюджета территориального ФОМС. По сравнению с 2024 годом доходная и расходная части увеличились на 12%.

Основная часть расходов (91,6%) была направлена на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи — медицинским учреждениям за фактически оказанную помощь выделено 12 миллиардов 241,4 миллиона рублей.

«Следует отметить положительную динамику по финансированию дополнительного профессионального образования медицинских работников и ремонта оборудования — исполнение составило 92% против 72,7% в 2024 году. При этом по-прежнему неудовлетворительной остаётся ситуация со стимулирующими выплатами медикам за выявление онкологических заболеваний. Освоено всего 26,7% от выделенных федеральным фондом средств. Хотя общая сумма выплат медицинским работникам растёт: 64,2 тысяч рублей в 2025 году против 42,8 тысяч рублей в 2024 году, по этому направлению необходимы дополнительные управленческие решения», — комментирует Игорь Дитрих.

Детальное обсуждение законопроекта об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2025 год состоится на заседании комитета по труду и социальной политике с участием руководителя фонда Валентины Альбовой. Решение о включении этого вопроса в сессионную повестку примет Совет Собрания, который соберется 19 мая.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026