Сергей Вострецов призвал работодателей голосовать в опросе Минтруда

Минтруд России проводит всероссийский опрос работодателей с целью формирования актуального прогноза потребности экономики в кадрах на период до 2033 года. Опрос стартовал 1 апреля и продлится до 1 июня включительно. Он проходит на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Важность инициативы отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Основная задача — определить профессионально-квалификационную структуру общей и замещающей кадровой потребности по отраслям и регионам. Полученные данные позволят точнее спрогнозировать спрос на специалистов на ближайшие семь лет, скорректировать контрольные цифры приема в вузы и колледжи, адаптировать образовательные программы под реальные нужды рынка труда, а также повысить эффективность подготовки кадров и снизить дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.
К участию приглашаются все работодатели — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Участие добровольное, но Минтруд подчеркивает его важность для качества национального прогноза. Анкета заполняется в личном кабинете после регистрации на платформе. Результаты опроса будут агрегированы и представлены в обобщенном виде как официальный прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда.
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил важность инициативы:
Председатель объединения уверен, что только совместными усилиями государства, бизнеса и профсоюзов можно избежать кадрового голода в ключевых отраслях, обеспечить достойную занятость молодежи и повысить производительность труда.
Этот опрос — часть системной работы по долгосрочному планированию на рынке труда. Участие в нём помогает не только государству, но и самим работодателям, так как точный прогноз снижает риски дефицита персонала и избыточной подготовки невостребованных специалистов, считают в СОЦПРОФ.