Сергей Вострецов призвал работодателей голосовать в опросе Минтруда

Минтруд России проводит всероссийский опрос работодателей с целью формирования актуального прогноза потребности экономики в кадрах на период до 2033 года. Опрос стартовал 1 апреля и продлится до 1 июня включительно. Он проходит на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Важность инициативы отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Основная задача — определить профессионально-квалификационную структуру общей и замещающей кадровой потребности по отраслям и регионам. Полученные данные позволят точнее спрогнозировать спрос на специалистов на ближайшие семь лет, скорректировать контрольные цифры приема в вузы и колледжи, адаптировать образовательные программы под реальные нужды рынка труда, а также повысить эффективность подготовки кадров и снизить дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.

К участию приглашаются все работодатели — от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Участие добровольное, но Минтруд подчеркивает его важность для качества национального прогноза. Анкета заполняется в личном кабинете после регистрации на платформе. Результаты опроса будут агрегированы и представлены в обобщенном виде как официальный прогноз профессионально-квалификационной структуры рынка труда.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил важность инициативы:

«Всероссийский опрос работодателей, который проводит Минтруд России, — это стратегически важный инструмент, позволяющий реально увидеть, в каких специалистах нуждается наша экономика через пять, семь лет. Профсоюзы СОЦПРОФ всегда выступали за то, чтобы подготовка кадров велась не по устаревшим нормативам, а с учетом мнения бизнеса и реальных потребностей работников. Мы призываем всех работодателей, особенно в промышленных регионах, активно участвовать в опросе», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Председатель объединения уверен, что только совместными усилиями государства, бизнеса и профсоюзов можно избежать кадрового голода в ключевых отраслях, обеспечить достойную занятость молодежи и повысить производительность труда.

«СОЦПРОФ готов оказывать содействие в разъяснительной работе и дальнейшем мониторинге результатов прогноза, чтобы интересы работников были максимально учтены при корректировке образовательной политики и программ профессиональной переподготовки», — резюмировал Сергей Вострецов.

Этот опрос — часть системной работы по долгосрочному планированию на рынке труда. Участие в нём помогает не только государству, но и самим работодателям, так как точный прогноз снижает риски дефицита персонала и избыточной подготовки невостребованных специалистов, считают в СОЦПРОФ.