Доля элитных семян растет у псковских сельхозтоваропроизводителей

Филиал «Россельхозцентра» по Новгородской и Псковской областям оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям региона в посевной кампании 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в территориальном отделе филиала по Псковской области.

Фото здесь и далее: территориальный отдел филиала «Россельхозцентра» по Новгородской и Псковской областям

Сотрудники филиала продолжают работу по проверке семян под урожай 2026 года. На сегодняшний день проверено 10,26 тысячи тонн семян яровых культур. Доля элитных семян при проверке составила 30,42%, в 2025 году - 10,57%.

«Идет увеличение доли элитных семян в посевном материале по сравнению с прошлым годом, что ведет к повышению качества семенного материала и, как результат, получению более высоких урожаев», - отметили в отделе.

Ведется совместная работа филиала и министерства сельского хозяйства Псковской области с сельхозпроизводителями региона. В этом году для аграриев прошли обучающие семинары и круглые столы с участием представителей Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха, Федерального научного центра овощеводства, компании ООО «НПП СеДеК-Домодедово», фирмы ООО «Мультимолиг», обособленного подразделения ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур». Сельхозпроизводители ознакомились с перспективными сортами и гибридами овощных культур и картофеля отечественной селекции, качественным семенным материалом, продукцией, производимой ФГБУ «Россельхозцентр», эффективными схемами применения средств защиты и удобрений.

«Методическая поддержка в этом году оказалась особенно востребованной, потому что весна пришла раньше обычного. Аграрии получили актуальные знания по сортам и защите растений, что позволило хозяйствам оперативно включиться в работу», — рассказал руководитель филиала «Россельхозцентра» по Новгородской и Псковской областям Андрей Матов.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Псковской области, комментируя ход посевной кампании на 18 мая 2026 года: зерновые культуры посеяны на 6,6 тысячи га (44,6 % от плана), рапс яровой посеян на 9,24 тысячи га (102,7% от плана), картофель - на 706 гектарах (39,2% от плана).

С учетом благоприятного прогноза погоды темпы посевной будут наращиваться. Особое внимание уделят завершению сева зерновых и выходу на плановые показатели по картофелю. «Россельхозцентр» по Новгородской и Псковской областям продолжает мониторинг фитосанитарной ситуации и консультирование хозяйств по системам защиты растений. В 2026 году в регионе сделан акцент на сорта отечественной селекции, адаптированные к местным климатическим условиям.