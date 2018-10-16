Экономика

«Аэропорт Сиверский» представит долгосрочную программу развития «Псковавиа»

АО «Аэропорт Сиверский» специализируется на авиационной деятельности, поэтому, помимо действующего проекта по строительству одноименного аэропорта в Ленинградской области, компания вышла на сотрудничество и с «Псковавиа», видя потенциал в региональных перевозках.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Евросиб», в состав которого входит АО «Аэропорт Сиверский» - победитель аукциона по продаже 75% минус одна акция авиакомпании ОАО «Псковавиа» за 55 млн рублей.

«Все отраслевые проекты сконцентрированы в компании «Аэропорт Сиверский». В целом считаем авиацию перспективной точкой роста. Позже будет разработана долгосрочная программа развития, которая будет представлена собранию акционеров, в которое входит и администрация области. До утверждения программы говорить о конкретных цифрах считаем преждевременным», - отметили в компании.

В «Евросибе» напомнили, что 25% + 1 акция «Псковавиа» принадлежит Псковской области, которая также будет участвовать в развитии предприятия.

Текущее финансовое состояние ОАО «Псковавиа» характеризуется неудовлетворительными показателями, но в компании понимают, что есть направления развития, которые представляются перспективными и будут отражены в программе развития. «Рассчитываем на совместную работу с Псковской областью», - подчеркнули представители «Евросиба».

Отметим, что в качестве обременения в конкурсной документации указано, в частности, следующее: сохранение рабочих мест (не менее 220), ограничение изменения назначения ряда объектов, используемых «Псковавиа» для транспортного обслуживания населения (аэровокзал, гараж на 10 автомашин, здание трансформаторной подстанции, склад авиатехимущества, здание службы спецтранспорта, подстанция сблокированная с дизельной, пожарное депо, технический склад, насосная станция ГСМ, здание склада ГСМ, грузовой склад № 1, здание участка трудоемких работ, авиатехбаза, 2 транспортных самолета Ан-26Б).

При этом в конкурсной документации указано, что срок исполнения условий конкурса - один год с даты заключения с победителем конкурса договора купли-продажи акций. Что произойдет по истечении одного года?

Отвечая на этот вопрос в компании «Евросиб» отметили, что если речь идет о годе, то рабочие места и профиль деятельности будут сохранены. Должны быть выполнены и условия функционирования аэропортового комплекса и перевозчика.

«В дальнейшем планируется изменение и перечня услуг, и характера деятельности, так что вполне возможно окажутся востребованными как реорганизация имущества, так и привлечение дополнительных кадров. Сейчас говорить преждевременно», - прокомментировали в компании.

В «Евросибе» считают, что приватизация позволит привлечь негосударственные источники финансирования в разных формах, быстрее принимать решения о развитии новых направлений деятельности и повышать эффективность управления.

На вопрос о «разморозке» летного сертификата «Псковавиа» в «Евросибе» напомнили, что действие сертификата приостановлено по просьбе самого предприятия. «Как только будет решен вопрос с привлекаемыми для авиперевозок воздушными судами, сертификат будет восстановлен», - пообещали в компании.

В числе первых шагов нового собственника - утверждение долгосрочной программы развития и ее представление общему собранию акционеров. «Но для начала нужно завершить необходимые юридические процедуры», - уточнили в компании «Евросиб».