Каждый пятый россиянин не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет - опрос

Результаты опроса* ВТБ показали, что каждый четвертый участник исследования ежегодно подает документы на налоговый вычет, а 22% отметили, что не знают, за какие услуги можно получить частичный возврат средств. При этом спрос на упрощенные цифровые сервисы растет – треть опрошенных готова доверить подачу документов на налоговый вычет банкам, если у них есть такие инструменты.

По данным опроса, 25% россиян оформляют налоговый вычет ежегодно. Еще треть (33%) подает документы эпизодически – в основном после значительных трат, таких как покупка недвижимости или лечение. При этом 28% пока ни разу не оформляли вычет, но рассматривают такую возможность.

Наиболее востребованные категории вычетов – лечение, расходы на эти услуги возвращали с помощью налогового вычета 36% опрошенных. Почти столько же россиян оформляли вычет при покупке недвижимости (34%). Далее следуют обучение (21%), инвестиции (13%), спорт (10%) и благотворительность (5%).

Региональные приоритеты также отличаются. В Приволжском округе чаще планируют возвращать налог за лечение (56%), в Северо-Западном и Северо-Кавказском – за недвижимость (по 35%). Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области лидируют по интересу к налоговым вычетам за образование (30%), Урал – за инвестиции (23%), Москва и Московская область – за спорт (17%), а Дальний Восток – за благотворительность (14%).

Среди ключевых барьеров получения налогового вычета россияне называют недостаток информации: 22% не знают, за какие услуги можно получить вычет. Еще 19% не хватает времени на сбор документов, а 16% опасаются ошибок и отказов со стороны налоговых органов.

Интерес россиян к цифровым решениям для подачи документов на получение налогового вычета растет. Треть опрошенных готовы воспользоваться банковскими сервисами при условии экономии времени, 20% – если сервис будет напоминать о подаче документов, еще 10% – если документы будут предварительно проверяться специалистами.

Банки уже предлагают такие пути возврата. Как сообщала пресс-служба ВТБ, по итогам 2025 года пользователи счетов банка получили около 10 млрд рублей налоговых вычетов за жилье и ипотеку.

* Опрос проведен среди 1500 жителей крупных городов. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.