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Экономика

«Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении

24.12.2018 12:40|ПсковКомментариев: 0

Комитет Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике рекомендовал принять проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов во втором чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель начальника государственного финансового управления - начальник отдела бюджета Вера Киселева озвучила новые параметры бюджета. Доходная часть бюджета 2019 года увеличена на 4,6 млрд рублей за счет дополнительного распределения средств федерального бюджета. Общие доходы бюджета составляют 32 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Расходы - 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Цифры по дефициту остались прежними.

Отдельно финансист остановилась на расходах в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения.

Депутат Ирина Богачева («Единая Россия») поинтересовалась, включены ли в бюджет региона на следующий год работы по ремонту Воронцовской средней школы и детской школы искусств Острова. Как пояснили областные чиновники, соответствующих заявок и проектно-сметной документации от муниципалитета в исполнительные органы власти региона не поступали.

Игорь Дитрих («Единая Россия») задал вопрос о средствах на паллиативную помощь. В частности, его интересовало, куда пойдут значительные финансы и кто из будет осваивать. Представитель здравкомитета пояснил,что средства в рамках нацпроекта для оснащения хосписа и детской областной больницы.

Один из вопросов также касался работы физкультурно-оздоровительного диспансера. Заместитель председателя здравкомитета Денис Иванов заверил, что к запуску учреждения практически все готово. В начале января будет запущен процесс лицензирования, открытие планируется в третьей декаде декабря. 

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Бюджет области - 2019 Комитет по законодательству рассмотрел бюджет области-2019 перед вторым чтением «Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении Профильный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2019 во втором чтении Бюджет Псковской области становится унизительным для людей - Лев Шлосберг Фракция ЛДПР еще не определилась, как голосовать по бюджету Псковской области Фракция КПРФ обсудила с Михаилом Ведерниковым проблемы муниципальных музеев, тарифы на вывоз мусора и мелиорацию Фракция «Справедливая Россия» положительно оценила работу согласительной комиссии по бюджету Псковский губернатор поблагодарил единороссов за постановку проблемных вопросов по бюджету На борьбу с борщевиком в Псковской области в 2019 году предусмотрят 5 млн рублей Проект областного бюджета во втором чтении депутаты рассмотрят 25 декабря Псковский облсовпроф направил свои предложения в согласительную комиссию по бюджету на 2019 год «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета Псковской области в первом чтении В областном бюджете-2019 нет завтрашнего дня - Лев Шлосберг Наталья Тудакова объяснила, почему «эсеры» в этом году поддерживают областной бюджет Скоро вообще без портков останемся - Петр Алексеенко обозначил позицию коммунистов по бюджету-2019 Бюджет Псковской области на 2019 год принят в первом чтении Фракция ЛДПР воздержится от голосования по бюджету Псковской области в первом чтении - Антон Минаков Бюджет-2019 одобрен в первом чтении всеми комитетами Псковского областного Собрания Александр Котов: Ничего катастрофического в бюджете-2019 нет «Социальный» комитет одобрил бюджет области на 2019 год в первом чтении Профильный комитет рекомендовал принять бюджет Псковской области на 2019 год в первом чтении Александр Котов: Депутатам и администрации Псковской области нужно совместно найти ответы на ряд вопросов Фракция «Единая Россия» обратила внимание губернатора на необходимость индексации региональных соцвыплат Лев Шлосберг: Дефицит бюджета Псковской области — пропасть, которую преодолеть невозможно Лев Шлосберг получил ответы на вопросы, обозначенные в рамках работы над бюджетом-2019 Псковские коммунисты спросили губернатора о ремонте дорог, спорте и «Чистой воде» Предложения «справедливороссов» нашли отражение в проекте бюджета Псковской области - Наталья Тудакова Анатолий Копосов: Жаль, что при таком профиците федерального бюджета мы вынуждены залезать в кредиты Михаил Ведерников ответил на вопросы фракции «Справедливая Россия» по проекту областного бюджета Андрей Турчак: В бюджете предусмотрены средства на продолжение работы партийных проектов в Псковской области Индексация зарплат и контроль за расходованием средств на капремонт интересовали псковских либерал-демократов на встрече по бюджету-2019 Ульяна Михайлова: Финансовая ситуация на территории Псковской области ухудшается Бюджетный вариант В «Псковпассажиравтотрансе» снова задерживают выплаты зарплат В Псковской области проиндексируют зарплаты бюджетникам после согласования с Минфином Псков не сможет без помощи Москвы решить вопрос с противотуберкулезным диспансером и субсидированием предприятий ЖКХ - чиновники В Псковской области студенты-медики получат общежитие, а врачи - комплексную программу по поддержке Татьяна Баринова объяснила, почему сэкономленный миллиард «Моглино» нельзя потратить на благо Псковской области Депутату-коммунисту ответили, получат ли дети-сироты квартиры в этой жизни Госдолг в Псковской области снова вырастет, но его соотношение к доходам бюджета улучшится В бюджет 2019 года заложено невиданное для Псковской области количество капремонтов районных больниц - Татьяна Баринова Собственная доходная база регионального бюджета в 2019 году покажет очень незначительный рост - Татьяна Баринова В Пскове начались публичные слушания по проекту областного бюджета Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области пройдут 16 ноября Власти Псковской области включили в отдельный документ инициативы, оставшиеся «за бортом» проекта бюджета Госдолг Псковской области в 2019 году составит 17,6 млрд рублей Проект бюджета Псковской области претерпит серьезные изменения - Михаил Ведерников В бюджетную заявку на 2019 год на борьбу с борщевиком в Псковской области включили 5 млн рублей Проект бюджета Псковской области внесен в Собрание
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