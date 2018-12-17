Экономика

«Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении

Комитет Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике рекомендовал принять проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов во втором чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель начальника государственного финансового управления - начальник отдела бюджета Вера Киселева озвучила новые параметры бюджета. Доходная часть бюджета 2019 года увеличена на 4,6 млрд рублей за счет дополнительного распределения средств федерального бюджета. Общие доходы бюджета составляют 32 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Расходы - 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Цифры по дефициту остались прежними.

Отдельно финансист остановилась на расходах в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения.

Депутат Ирина Богачева («Единая Россия») поинтересовалась, включены ли в бюджет региона на следующий год работы по ремонту Воронцовской средней школы и детской школы искусств Острова. Как пояснили областные чиновники, соответствующих заявок и проектно-сметной документации от муниципалитета в исполнительные органы власти региона не поступали.

Игорь Дитрих («Единая Россия») задал вопрос о средствах на паллиативную помощь. В частности, его интересовало, куда пойдут значительные финансы и кто из будет осваивать. Представитель здравкомитета пояснил,что средства в рамках нацпроекта для оснащения хосписа и детской областной больницы.

Один из вопросов также касался работы физкультурно-оздоровительного диспансера. Заместитель председателя здравкомитета Денис Иванов заверил, что к запуску учреждения практически все готово. В начале января будет запущен процесс лицензирования, открытие планируется в третьей декаде декабря.