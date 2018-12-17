Экономика

Ко второму чтению проведена большая работа по корректировке бюджета - Михаил Ведерников

Ко второму чтению проведена большая работа по корректировке бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе сессии Псковского областного Собрания 25 декабря заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава области отметил, что перенес свое выступление на второе чтение намеренно. «Как вы хорошо знаете, в ноябре документ еще был слишком приблизительный, с большим объемом неучтенных средств и с целым рядом вопросов, которые требовали вашего внимания и нашего совместного обсуждения. Сегодня мы уже можем говорить о дополнительном увеличении доходной части бюджета на сумму в размере 4,6 млрд рублей, и, как я обещал, в ближайшем будущем поступит еще порядка 1,1 млрд рублей», - сказал он.

«К настоящему времени проведена большая работа по корректировке бюджета. Все проблемные вопросы и адресные направления были обсуждены в ходе согласительной комиссии, и мы совместно завершаем формирование нового проекта бюджета», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников заверил, что в новом законопроекте учтено все, что реализуемо. Документ, по его словам, максимально учитывает интересы жителей Псковской области.

Губернатор поблагодарил депутатов областного Собрания за проделанную работу. «Рассчитываю, что каждая фракция окажет поддержку в реализации намеченных планов. Мы действительно многое можем вместе, и прошедший год это убедительно доказал», - заключил он.