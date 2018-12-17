Фракция ЛДПР поддержит бюджет Псковской области на 2019 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время очередной сессии регионального парламента сообщил депутат от фракции ЛДПР Антон Минаков в ходе предварительных выступлений.
Он напомнил, что фракция ЛДПР несколько созывов подряд принципиально не поддерживала принятие главного финансового документа региона.
«Нам говорили, что мы боимся разделить ответственность. Не боимся, а не хотели», - обратился Антон Минаков к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову.
При этом парламентарий заявил, что фракция ЛДПР намерена поддержать принятие бюджета в этом году. «Мы видим работу нового губернатора, новую молодую команду», - отметил он.