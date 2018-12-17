Экономика

Фракция ЛДПР поддержит бюджет Псковской области на 2019 год

Фракция ЛДПР поддержит бюджет Псковской области на 2019 год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время очередной сессии регионального парламента сообщил депутат от фракции ЛДПР Антон Минаков в ходе предварительных выступлений.

Он напомнил, что фракция ЛДПР несколько созывов подряд принципиально не поддерживала принятие главного финансового документа региона.

«Нам говорили, что мы боимся разделить ответственность. Не боимся, а не хотели», - обратился Антон Минаков к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову.

При этом парламентарий заявил, что фракция ЛДПР намерена поддержать принятие бюджета в этом году. «Мы видим работу нового губернатора, новую молодую команду», - отметил он.