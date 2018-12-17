Экономика

Михаил Ведерников перечислил точки роста доходов Псковской области

Губернатор Псковской области в ходе бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания перечислил запланированные точки роста доходов региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, это повышение дисциплины налогоплательщиков, новые предприятия в особой экономической зоне «Моглино», промышленном электротехническом кластере и туризм.

«В ОЭЗ в 2019 году несколько инвесторов начнут активную фазу строительства. Окончание строительства объектов мы ожидаем уже начиная с 2020 года», - отметил он.

«В электротехническом кластере к 2020 году будет завершена реализация двух проектов общей стоимостью порядка 675 млн рублей. Это увеличит налоговые отчисления кластера на 278,4 млн рублей», - заключил губернатор.