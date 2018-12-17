Экономика

Бюджет Псковской области на 2019 год принят в трех чтениях

Проект бюджета Псковской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов принят в трех чтениях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за соответствующее решение на сессии Псковского областного Собрания 25 декабря проголосовали 35 парламентариев, 1 депутат высказался против, 3 воздержались.

В ходе заседания депутаты вернулись к первому чтению законопроекта, чтобы утвердить изменившиеся основные параметры бюджета, а затем принять областной бюджет во втором чтении с учетом таблицы поправок. Поправки депутата Льва Шлосберга («Яблоко»), не согласованные комиссией, были отклонены. Затем последовало заключительное третье чтение.

Новые параметры бюджета выглядят следующим образом - доходная часть бюджета 2019 года увеличена на 4,6 млрд рублей за счет дополнительного распределения средств федерального бюджета. Общие доходы бюджета составляют 31 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Расходы - 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Дефицит не изменился и составил 1,6 млрд рублей.

Накануне документ был поддержан всеми комитетами областного Собрания.