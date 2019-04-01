Экономика

О налоговом вычете от «А» до «Я»

В число вопросов, с которыми псковичи наиболее часто обращаются в налоговую инспекцию, входит порядок получения налоговых вычетов. Что это такое, кто имеет право на налоговый вычет, на какую сумму возврата можно рассчитывать при его получении? Подробнее на эти и другие вопросы в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ответила и.о. руководителя управления федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

- Анна Леонидовна, закон не только устанавливает обязанность физических и юридических лиц платить налоги, но и предоставляет налогоплательщикам определенные права, в частности, право на получение налоговых вычетов. Расскажите поподробнее, что это такое.

- Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях, под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и другими расходами.

- Кто имеет право на налоговый вычет?

- Физические лица, желающие получить социальные и имущественные налоговые вычеты в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, вправе представить налоговую декларацию в случаях, если в отчетном периоде суммы денежных средств направлялись:

в виде благотворительных пожертвований;

на образование (свое или своих детей);

лечение (свое или супруги (супруга), своих родителей и детей);

в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

приобретение (новое строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них;

на погашение процентов по кредитам, фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них;

Физические лица могут получить также инвестиционные налоговые вычеты - если в отчетном периоде (календарном году) ими был получен доход, при реализации (погашении) ценных бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года. На основании представленной декларации будет произведен возврат суммы уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц.

- На какую сумму или процент возврата может рассчитывать гражданин при получении налогового вычета?

- Сумма возврата налога определяется в зависимости от сумм налогооблагаемого дохода, произведенных расходов и уплаченного в налоговом периоде налога по ставке 13%.

- Я собираюсь делать операцию по исправлению близорукости. Ее примерная стоимость - 40 тысяч рублей. Могу ли я получить налоговый вычет и что мне для этого нужно сделать?

- Конечно, вы имеете на это право. Как и во всех остальных предусмотренных законом случаях, при оплате стоимости хирургической операции медицинскому учреждению, имеющему соответствующую лицензию, фактические расходы можно принять в качестве социального налогового вычета также по ставке 13%.

Для применения вычета вам необходимо подать в инспекцию по месту регистрации налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода, приложив к ней имеющиеся документы, в том числе договор, лицензию, и справку об уплаченной сумме за оказанную услугу, либо использовать вычет у работодателя, если налоговый период не завершен.

Таким образом, например, если операция проведена в 2018 году и ее стоимость составляет 40000 рублей, можно представить налоговую декларацию в 2019 году и вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 5200 рублей, а если операция была проведена в 2019 году, можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, на основании которого работодатель не будет удерживать НДФЛ из дохода 40000 рублей.

- Каковы сроки для получения налогового вычета?

- Представить декларацию в связи с получением социального и имущественного налоговых вычетов можно в любое время в течение всего года в налоговый орган по месту жительства (постановки на налоговый учет) лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), либо направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии электронной подписи).