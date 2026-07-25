 
Экономика

Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тысячи рублей за год

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Средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда.

Так, в июне она в среднем составила 25 838 рублей, тогда как в прошлому году — 24 005 рублей.

При этом Соцфонд ранее сообщал, что в двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

В августе пройдет перерасчет выплат. Прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, — 19,3%.

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