Банки в полтора раза сократили уступки по потребкредитам

Банки стали почти в полтора раза реже идти навстречу заемщикам по потребительским кредитам. Во II квартале 2026 года кредитные организации изменили условия по 322,7 тысячи таких ссуд — это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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Всего за апрель – июнь банки предоставили различные послабления по 490 тысяч кредитов, что на 22% ниже годового показателя. При этом основное снижение пришлось именно на потребительские займы, которые остаются главным сегментом для реструктуризации задолженности.

На фоне этого количество уступок по другим видам кредитов, напротив, выросло. По ипотеке, автокредитам и кредитным картам число случаев изменения условий увеличилось на 18–36% за год. Однако вместе эти категории составили только около четверти всех послаблений, которые банки предоставляли заемщикам.

Статистика ОКБ не показывает, как изменилась динамика обращений граждан за помощью к кредиторам, поэтому однозначно говорить о снижении числа проблем у заемщиков нельзя. Однако сокращение количества предоставленных уступок может указывать на улучшение качества кредитного портфеля банков, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Главной причиной снижения числа проблемных ситуаций в сегменте потребкредитов стали более жесткие требования к выдаче займов, отметил директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. Именно для таких ссуд Банк России ранее ввел ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, пишут «Известия».