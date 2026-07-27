 
Экономика

Экономист ответила, как выгодно вложить сто тысяч рублей

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Сто тысяч рублей лучше всего положить на накопительный счет - это даст как доход, так и возможность снять деньги без потерь, при этом большие суммы стоит уже класть на вклад в надежный банк, рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Панина.

«Если сумма накоплений маленькая, то главное обеспечить ее доступность в случае необходимости, поэтому до 100 тысяч - накопительный счет, для сумм до 1,4 миллиона - вклад в самом надежном банке», - ответила она на вопрос, как хранить накопления в зависимости от их размера.

При этом более крупные суммы стоит положить на несколько вкладов с разными сроками и процентом, добавила экономист. С одной стороны, это дает высокий процент дохода, с другой - при необходимости обеспечивает доступ к средствам почти в любое время, уточнила она.

Панина отметила, что вклады обеспечивают хранение денег на фиксированный срок по фиксированной ставке и клиент может потерять проценты, если захочет снять деньги досрочно. Накопительный счет - более гибкий инструмент без срока действия, но при этом банк самостоятельно может изменять ставку, а клиент - снимать и пополнять «копилку» без ограничений.

По словам экономиста, главный принцип снижения рисков потерь - «не класть яйца в одну корзину».

Сбережения разделяются на три части - долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные, уточнила она. Серьезными долгосрочными инструментами на определенном этапе являются инвестиции в акции, долгосрочные облигации или драгоценные металлы. Среднесрочно - инвестиции в облигации государственного займа или вклады с фиксированной доходностью и капитализацией процентов. Краткосрочные - накопительные счета, отметила Панина. 

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