Экономика

Инвестпроект по строительству завода «Титан-Полимер» находится на последней фазе проектных работ

Инвестпроект по строительству завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул находится на последней фазе проектных работ. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Никаких работ, связанных со строительством цехов, а тем более выпуска готовой продукции не осуществляется. Это просто невозможно без одобрения проекта. Так что такие слухи, если они и существуют, ничем не обоснованы», - прокомментировал он.

Герман Петрушко сравнивал инвестпроект по строительству завода «Титан-Полимер» с пазлом, который собирается из конструктивных элементов технологического процесса. «В процессе мы что-то улучшаем, что-то добавляем, что-то меняем. Это не быстрый процесс, у которого тоже есть свои регламенты», - добавил он.