 
Экономика

15 млн россиян полностью перешли на неформальную занятость

0

Число россиян, для которых неформальный сектор стал единственным источником заработка, за год выросло на 185 тысяч, почти до 15 миллионов. При этом совмещающих такую деятельность с работой в компаниях стало на 74 тысячи, или на 9%, меньше, следует из расчетов FinExpertiza на основе данных Росстата.

Изображение сгенерировано нейросетью

Всего во II квартале 2026 года в неформальном секторе трудились 15,2 миллионов человек — максимум для этого периода за семь лет. Это 20,4% всех работающих россиян. К этой категории Росстат относит в том числе самозанятых, ИП и их сотрудников, а также работников предприятий, не зарегистрированных как юрлица.

В Ингушетии вне корпоративного сектора трудятся более двух третей жителей, а в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии — почти половина. Эксперты связывают тенденцию с развитием маркетплейсов, такси и доставки, гибким графиком и быстрыми выплатами. Однако такой сдвиг усиливает дефицит кадров в компаниях, а люди без страховых взносов рискуют остаться без полноценной пенсии и оплачиваемых больничных, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026