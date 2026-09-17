Россельхозбанк: Инвестиции в людей – главный драйвер развития АПК и сельских территорий

Россельхозбанк работает в Псковской области 20 лет и в последние годы активно занимается образовательной миссией: реализует образовательный проект «Школа фермера», в этом году впервые в регионе прошла «Школа агротуризма». Об образовательной миссии Россельхозбанка рассказала в программе «Школа финансов» на ПЛН FM (102.6) директор псковского филиала Анна Тарасенко.

«Финансирование — наша базовая функция, но сегодня банк смотрит глубже. Чтобы отрасль развивалась, одних денег недостаточно. Нужны люди, которые умеют работать с современными технологиями, которые хотят жить и созидать на земле. Поэтому мы выстраиваем целую систему непрерывного образования — от школьной скамьи до конкретного предприятия. Это наша стратегическая ставка. Если мы поможем вырастить новое поколение агрономов, ветеринаров, инженеров и предпринимателей, то отрасли будет легче развиваться, переходить к современным технологическим процессам. Самые лучшие инвестиции – в человеческий капитал, в реализацию творческого, профессионального и интеллектуального потенциала человека», – сообщила Анна Тарасенко.

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» Создана цифровая образовательная платформа «Я в агро» для учащихся агротехклассов, студентов аграрных вузов и молодых специалистов, также площадка полезна и для работодателей. Там размещены образовательные программы, мастер-классы и лекции от практиков, можно выбрать индивидуальные занятия с наставниками, можно найти стажировку или вакансии, принять участие во всероссийских конкурсах или проектах. Ежемесячный охват аудитории составляет более 1 миллиона человек.

Действует стипендиальная программа для студентов и аспирантов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Россельхозбанк поддерживает тех, кто показывает высокие результаты и планирует работать в регионе. «Так мы формируем кадровый резерв для агропрома — тех, кто не уедет в город, а останется поднимать родное село», – отметила Анна Тарасенко.

С 2024 года в регионе работает «Школа фермера». За это время обучение прошли почти 100 человек — от начинающих до действующих фермеров, которые хотят расширить свои компетенции. В проекте могут принимать участие ветераны СВО и члены их семей. Для них предусмотрен отбор вне основного конкурса, а также до четверти мест в потоке. За это время выпускниками школы стали более 20 ветеранов СВО и членов их семей.

Обучение для всех слушателей без исключения бесплатное. До 25 сентября продолжается набор в пятую волну «Школы фермера» по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство», отдельный модуль будет посвящен сыроделию и переработке молока.