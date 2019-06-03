Экономика

Экспертный совет одобрил бизнес-проект строительства в Моглино завода по производству сжиженных газов

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил заявку от ООО «Елме Мессер Рус» на заключение соглашения, по которому эта организация сможет осуществлять на территории ОЭЗ свою деятельность. Инвестиционный проект компании, претендующий на площади в Моглино, - «Строительство воздухоразделительного завода для производства сжиженного кислорода, азота, аргона». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заседание экспертного совета состоялось 3 июня.

Члены экспертного совета единогласно проголосовали за проект.

«Проект находится в высокой степени готовности, - отметил представитель ООО «Елме Мессер Рус» Виталий Громов. - Цель проекта - современное эффективное промышленное производство сжиженных газов, промышленных и медицинских, на территории Псковской области». Он также добавил, что это будет крупнейший завод в данной сфере, который займется импортозамещением по всему Северо-Западному округу и экспортом продукции в страны Евросоюза и Республику Беларусь».

Руководители организации рассчитывают, что к производству газов смогут приступить уже через 2 года. Поскольку производство будет автоматизировано, завод предоставит свыше 55 рабочих мест, включая обслуживание проведения работ. Срок службы завода - около 40 лет.